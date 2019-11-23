2019-11-23T19:18:58+03:00
Общество

В Челябинске водители обратили внимание на газующий автобус

Обсуждение в социальных сетях вызвало бурю негодования
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: скрин с видео. Автор: Виталий Андреев.Фото: скрин с видео. Автор: Виталий Андреев.
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Челябинец Виталий Андреев выложил видео в социальной сети группы «Регион-74». На всех парах по городу едет автобус и газует выхлопной трубой сзади проезжающему транспорту. Почти 70 комментариев оставили горожане под постом.

Алексей Сметанин:

— Зато, кипишь был, какой цвет должен быть у новых автобусов. Все, как обычно, закончилось, говорильней.

Вячеслав Баянов объяснил:

— Алексей, так это старый 2010 года ЛИАЗ. А новые еще не все вышли на линию, в декабре все 66 выйдут.

Константин Пенкин пошутил: — Просто дрова сырые.

Автомобилисты объяснили непонимающим: «Форсунки надо менять. Автобус пойдет на техосмотр». «Просто фильтр под замену. Оставить панику!»

Другие сказали: — Дело в качестве топлива. У нас в России все разбавляется.

Третьи утверждали: — Бензиновый мотор гораздо вреднее, хоть и дыма не видно!

В Челябинске к началу 2020 года готовится к замене парк автобусов, работающих на газомоторном топливе на городских маршрутах.

Неэкологичные автобусы продолжают ездить по городу Челябинску..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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