В Челябинске водители обратили внимание на газующий автобус

СЕГОДНЯ 19:03 2019-11-23T19:18:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинец Виталий Андреев выложил видео в социальной сети группы «Регион-74». На всех парах по городу едет автобус и газует выхлопной трубой сзади проезжающему транспорту. Почти 70 комментариев оставили горожане под постом.

Алексей Сметанин:

— Зато, кипишь был, какой цвет должен быть у новых автобусов. Все, как обычно, закончилось, говорильней.

Вячеслав Баянов объяснил:

— Алексей, так это старый 2010 года ЛИАЗ. А новые еще не все вышли на линию, в декабре все 66 выйдут.

Константин Пенкин пошутил: — Просто дрова сырые.

Автомобилисты объяснили непонимающим: «Форсунки надо менять. Автобус пойдет на техосмотр». «Просто фильтр под замену. Оставить панику!»

Другие сказали: — Дело в качестве топлива. У нас в России все разбавляется.

Третьи утверждали: — Бензиновый мотор гораздо вреднее, хоть и дыма не видно!

В Челябинске к началу 2020 года готовится к замене парк автобусов, работающих на газомоторном топливе на городских маршрутах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/745620" frameborder="0"></iframe> Неэкологичные автобусы продолжают ездить по городу Челябинску..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинск прибыли первые 17 новых низкопольных автобусов

Машины выкрашены в зеленый цвет, его выбрали горожане (далее)

Власти Челябинска рассказали, когда в город придут новые автобусы

Большой заказ исполнители готовят частями (далее)

В Челябинске новые автобусы вышли на маршрут № 64

Из поступивших 17 машин 11 будут ходить по схеме «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал» (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU