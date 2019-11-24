В центре Челябинска вновь появятся светящиеся «стринги»
В Челябинске начали монтаж новогодней иллюминации на Кировке. Пешеходную улицу вновь украсят дугообразными украшениями с лампочками. Из-за необычной формы народ прозвал их «стрингами».
— Ночью они красиво горят — спору нет! Но при свете дня конструкции выглядят громоздко. К тому же при монтаже их неаккуратно прижимают какими-то досками-кирпичами — это все не добавляет эстетики, — пишет в социальных сетях горожанин Алексей Сучин.
Ранее КП-Челябинск рассказывала, что в этом году чиновники пообещали добавить центру города огней. Прошлогодние украшения отремонтируют и докупят новых. Кроме того, обещали не оставлять без внимания и другие районы Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU