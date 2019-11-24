2019-11-24T07:24:53+03:00
Общество

В центре Челябинска вновь появятся светящиеся «стринги»

У горожан они вызывают неоднозначную реакцию
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кировку вновь украсили гирляндами.Кировку вновь украсили гирляндами.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В Челябинске начали монтаж новогодней иллюминации на Кировке. Пешеходную улицу вновь украсят дугообразными украшениями с лампочками. Из-за необычной формы народ прозвал их «стрингами».

— Ночью они красиво горят — спору нет! Но при свете дня конструкции выглядят громоздко. К тому же при монтаже их неаккуратно прижимают какими-то досками-кирпичами — это все не добавляет эстетики, — пишет в социальных сетях горожанин Алексей Сучин.

Ранее КП-Челябинск рассказывала, что в этом году чиновники пообещали добавить центру города огней. Прошлогодние украшения отремонтируют и докупят новых. Кроме того, обещали не оставлять без внимания и другие районы Челябинска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ледовом городке на главной площади Челябинска соберут героев детских книжек

Власти города ищут подрядчика, который вылепит и выпилит «Книжный мир» (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перед Новым годом мошенник оставил жителя Челябинской области без красной икры
В Челябинске коммунальная авария в «Академ Риверсайд» оставила без воды несколько домов
Челябинка стала одной из самых красивых офисных служащих в России
«Первый, кого так провожаем»: как сироту из Челябинска выгнали из «Дома-2»
В Челябинске водители обратили внимание на газующий автобус
В военном городке Чебаркуля начали отапливать дома
В Челябинске высмеяли подростковую моду на голые щиколотки
Жители Челябинска готовятся отметить День матери
Суд дал 11 лет колонии инвалиду-колясочнику за террористическую деятельность
106 млн рублей потратят на новогоднюю иллюминацию в Челябинске
В Челябинске кроссовер сбил девушку на перекрестке
Пять человек вызволили спасатели из горящего дома в Челябинске
Многострадальный цирк отремонтируют в Челябинске за 530 млн рублей
В жилые дома военного городка в Чебаркуле тепло придет к вечеру
В Челябинске дата открытия аэропорта пока не определена
Лисы атакуют микрорайон в Челябинске
Привет, Земля! К нам летит астероид, схожий с челябинским метеоритом
В военном городке Чебаркуля аварию на сетях ликвидируют 28 бригад
Участник «Дома-2» из Челябинска предложил Ольге Бузовой поехать в детдом
В Челябинской области спасают лебедя с дробью в крыле
В Москве утвердили нового челябинского омбудсмена. Кто он такой
В Челябинске отправили под стражу беглого казахского банкира
Виталий Мутко рассказал, почему из Челябинска перенесли саммиты ШОС и БРИКС
В Челябинске продавец обувного магазина придумала хитрую схему воровства