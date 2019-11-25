Застрявший в Бельгии на четверть века уроженец Челябинска получил паспорт

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-25T16:05:16+03:00

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Челябинец Анатолий, который 25 лет не мог вернуться из Европы в Россию, наконец-то на родине. На днях мужчина получил российский паспорт, сообщает пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

В 1993-м году Анатолий поехал в Европу за лучшей долей: нашел работу, женился, обзавелся сыном. Однако все стало рушиться в какой-то момент. И в последние годы челябинец бомжевал. В Европу он выехал по советскому паспорту, а потому власти Бельгии не могли его депортировать назад в Челябинск, ведь у мужчины не было доказательств, что он россиянин.

При помощи бывшего уполномоченного по правам человека Маргариты Павловой удалось найти старую трудовую книжку челябинца. Перед отъездом он подрабатывал в публичной библиотеке. Документ помог доказать гражданство России. Нашего земляка выслали из Европы. А теперь он полностью восстановлен в гражданских правах.

Анатолию выдают паспорт. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Мы получили российский паспорт. Осталось сделать прописку и водительские права. У сына начинается новая жизнь, — рассказала престарелая мама мужчины. Это по ее просьбе и была организована спасательная операция.

Кстати, паспорт челябинцы выдали в день обращения, так как подготовительная работа уже была проведена.

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ИСТОЧНИК KP.RU