В Челябинске могут появиться новые выделенки для общественного транспорта
В этом году в Челябинске произошло знаковое событие — в центре появились несколько участков, на которые нанесены выделенные полосы для общественного транспорта. В администрации города рассказали, что в планах на следующий год сделать аналогичную разметку на Чичерине, 250-летия Челябинска и проспекте Победы. Об этом сообщил начальник управления транспорта Максим Кичеев.
При этом чиновники осознают, что выделенные полосы до сих пор недостаточно эффективны. Ими вольготно пользуются автомобилисты — камер контроля этого нарушения нет. А ведь за каждого нарушителя бюджет мог бы получать 1 500 руб.
Сегодня в Челябинске работают выделенки на Труда, мосту к Северо-Крымской и Энгельса до Коммуны.
Выделенные линии - спасут Челябинск или загонят в пробки?
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ИСТОЧНИК KP.RU