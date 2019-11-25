В Челябинске могут появиться новые выделенки для общественного транспорта

СЕГОДНЯ 18:47 2019-11-25T18:47:59+03:00

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В этом году в Челябинске произошло знаковое событие — в центре появились несколько участков, на которые нанесены выделенные полосы для общественного транспорта. В администрации города рассказали, что в планах на следующий год сделать аналогичную разметку на Чичерине, 250-летия Челябинска и проспекте Победы. Об этом сообщил начальник управления транспорта Максим Кичеев.

При этом чиновники осознают, что выделенные полосы до сих пор недостаточно эффективны. Ими вольготно пользуются автомобилисты — камер контроля этого нарушения нет. А ведь за каждого нарушителя бюджет мог бы получать 1 500 руб.

Сегодня в Челябинске работают выделенки на Труда, мосту к Северо-Крымской и Энгельса до Коммуны.

Выделенные линии - спасут Челябинск или загонят в пробки? 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU