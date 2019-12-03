В установке новых заборов в Челябинске горожане нашли отсылку к шоу «Тачка на прокачку»

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-03T10:42:46+03:00

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В Челябинске начали установку глухих заборов вдоль уличных магистралей. Часть из них выполняют шумозащитную функцию, а другая, по словам представителей мэрии, скрывают неприглядные места города. В некоторых местах новые ограждения установили вдоль уже установленных заборов. Соцсети завалили кадрами абсурдных работ.

Для Челябинска тема озаборивания довольно болезненная. Вместо нормальных тротуаров город ежегодно тратит десятки миллионов на новые ограждения. Некоторые челябинцы отреагировали мемами на фото заборов. Для этого использовали кадр из культового шоу «Тачка на прокачку». По концепции программы, мастера занимались неординарным тюнингом старых авто. Иногда перебарщивали: например, ставили в спинку кресла несколько телеэкранов. Выглядит дорого, но абсолютно бессмысленно. Все равно что установить монитор в монитор.

Поэтому к кадрам челябинских заборов приделали одного из мастеров шоу, который говорит: «Я установил тебе забор вдоль забора, чтобы ты мог смотреть на забор, который закрывает забор». Кстати, на ограждения потратят 214 млн рублей. Заказчиком стало Управление дорожного хозяйства. После массовых претензий к местам установки защитных экранов, часть улиц вычеркнули из списка.

На ограждения потратят свыше 200 млн рублей.

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Мы решили прогуляться по городу в поисках нелепых заборов.Одна секция ограждения стоит около 4 000 рублей. Учитывая этот факт, наш корреспондент сделал самый дорогой фотосет в карьере. На кадрах указана цена за все обозримые ограждения. Побежали!

ИСТОЧНИК KP.RU