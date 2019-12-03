2019-12-03T15:00:28+03:00
Общество

Строители конгресс-холла на воде в Челябинске опровергли новость о саркофаге

Несмотря на то что денег до сих пор нет, возведение останавливать не планируют
Андрей АБРАМОВ
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Стеклянный конгресс-холл на набережной стал символом саммитов. Проект: ООО «ПИ «Арена».Стеклянный конгресс-холл на набережной стал символом саммитов. Проект: ООО «ПИ «Арена».
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Конгресс-холл на набережной реки Миасс возле цирка законсервируют на зиму. В интернете опубликовали конкурс по выбору подрядчика. Техзадание сопровождают чертежи своеобразного ангара. Некоторые СМИ нарекли это саркофагом. После этого в городе заговорили о том, что недострой в самом центре города укроют профлистом.

КП-Челябинск позвонила руководителю хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталию Передерию — компании, которая ведет стройку. На вопрос о саркофаге директор ответил с доброй усмешкой и объяснил:

— Это не саркофаг. Технологические отверстия на зиму укрываются. Это обычная практика. Строительство не останавливалось. Сейчас выполнен нулевой цикл (все работы ниже пола 1 этажа — прим.ред.), выполнены мостовые конструкции. Продолжается строительство набережной, благоустройство, строительство инженерных коммуникаций а также строительство дождевой канализации. Работа не останавливается и ведется в хорошем темпе.

Также Передерий уточнил, что параллельно со всем этим продолжается поиск инвестора. Напомним, что по изначальному плану, фундамент и все коммуникации к конгресс-холлу должны построить за счет бюджета. А само здание — частная фирма. На весь проект нужно 20 млрд рублей. Это свыше половины бюджета всего Челябинска. Однако проект обещали удешевить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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