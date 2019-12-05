2019-12-05T08:43:17+03:00
Общество

Искусствоведу не понравилась «беременная» Терешкова и комичные Белка и Стрелка в Челябинске

Член Союза художников региона отметил низкое качество новых скульптур
Лидия ПЕСКОВА
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Смеются люди не зря. Фото: cheladmin.ru.Смеются люди не зря. Фото: cheladmin.ru.
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Новенькие скульптуры в парке имени Терешковой, который находится на Комсомольской площади города, сразу вызвали у горожан приступ смеха. Особенно досталось фигуре первой женщины-космонавта: она выглядит будто бы на сносях. Эксперт Союза художников Челябинской области тоже низкого мнения о скульптурах, установленных в парке, сообщает znak.com.

Осмотрев Терешкову с лежащим на ее коленях шлемом, эксперт заметил, что автор скульптуры грубо нарушил пропорции человеческой фигуры и показал свое незнание пластической анатомии. В итоге шлем похож на живот, а образ космонавта лишен эстетических характеристик. Плох и памятник Терешковой, установленный на зеркальном постаменте.

— Фигура не идентифицируется как женская или взрослая, имеет пропорции ребенка или напоминает робота-игрушку. Пластическое решение примитивно и не отражает идею полета и устремленности ввысь, — замечает эксперт.

Фигуры Белки и Стрелки, по словам профи, также больше похожи на шарж и не сочетаются с окружающим пространством.

— Эти объекты являются изделиями низкого качества, обладающими признаками компиляции, их невозможно классифицировать как профессиональные художественные изделия, — пишет эксперт.

Парк имени Терешковой — самый масштабный проект благоустройства в Тракторозаводском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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