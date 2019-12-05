Главу района в Челябинске урбанисты заклеймили убийцей здоровых деревьев

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-05T13:47:39+03:00

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В конце лета в Челябинске спилили деревья у органного зала «Родина». Новость гремела: ведь за один день центр города лишился десятка зеленых насаждений. Оказалось, что спиленные деревья были здоровы. Об этом рассказал Лев Владов, а ему в свою очередь, сообщили об этом в Управлении экологии Челябинска. Обратиться туда активисту посоветовала мэр Наталья Котова.

В ответ на обращение Льва, чиновники ему прислали перечень всех снесенных деревьев и их характеристику. Под спил пошли как аварийные, так и здоровые деревья.

— Оказывается, в правилах благоустройства Челябинска есть указание, что при реконструкции, если она проводится в соответствии с документацией, можно выдавать разрешение на снос здоровых насаждений. Глава Калининского района заказал проект благоустройства, Сергей Колесник заказал снос больших деревьев и высадку новых маленьких прутиков. Управление экологии действовало по закону и выдало разрешение.

Разница видна невооруженным глазом. Фото: Любовь Богородцева и «Челябинский урбанист»

Владов с сожалением резюмирует, что деревья на набережной создавали хоть какую-то атмосферу, но без них пейзаж смотрится пустынно.

— Убийство деревьев главе районы мы никогда не забудем, — подытожил Лев.

Как глава района деревья убивал.Автор: Лев Владов

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ИСТОЧНИК KP.RU