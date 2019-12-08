2019-12-08T07:55:23+03:00
Общество

На Алом поле убрали остановку, которая «уволила» двух чиновников из мэрии Челябинска

Комплекс перенесли с тротуара
Андрей АБРАМОВ
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Остановку на Алом поле убрали с тротуара.Остановку на Алом поле убрали с тротуара.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Остановочный комплекс на перекрестке проспектов Свердловского и Ленина наконец-то убрали с тротуара. Ранее новую остановку установили так, что она превратила и без того убогий тротуар в узкую тропинку. Такого в центре города допускать, конечно, нельзя. На минувшей неделе конструкцию наконец перенесли.

Напомним, халатная установка новый комплексов по всему городу стала причиной отставки двух важных сотрудников администрации Челябинска. Владимир Алейников — замглавы города по дорожному хозяйству и Юрий Кожевников — директор службы эксплуатации остановок, потеряли работу после многочисленных жалоб горожан.

Установка новых комплексов в Челябинске затянулась на месяц. Подрядчики лепят их бездумно, совершенно игнорируя окружающую среду. Кроме того, часть остановок установили на каменном подиуме из-за чего создали дополнительные трудности инвалидам и пожилым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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