2019-12-08T10:41:03+03:00
Общество

Жителя Челябинска шокировала цена парковки возле нового аэропорта

Стоимость выросла более чем в два раза.
Андрей АБРАМОВ
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Парковка на сутки на привокзальной площади аэропорта оказалась дорогостоящей.Парковка на сутки на привокзальной площади аэропорта оказалась дорогостоящей.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Горожанин Алексей Лужков в своем фейсбуке рассказал, что заплатил за стоянку в аэропорту 1000 рублей, вместо привычных 400 за сутки.

— Мне сказали: «Надо было на долговременную парковку ставить». Никаких указателей, ничего нет, — пожаловался житель Челябинска.

Мужчина обратился в справочную, но там, по его словам ему не смогли пояснить ничего внятного. Согласно официальному прейскуранту, парковка у нового терминала Игорь Курчатов стоит 1000 рублей в сутки. Однако есть удаленная от привокзальной площади стоянка, где парковка стоит как раньше — 400 рублей в день.

Накануне КП-Челябинск рассказывала о том, почему в новом терминале авиакомпании не спешат использовать телетрапы, предпочитая перевозить пассажиров автобусами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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