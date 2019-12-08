Жителя Челябинска шокировала цена парковки возле нового аэропорта
Горожанин Алексей Лужков в своем фейсбуке рассказал, что заплатил за стоянку в аэропорту 1000 рублей, вместо привычных 400 за сутки.
— Мне сказали: «Надо было на долговременную парковку ставить». Никаких указателей, ничего нет, — пожаловался житель Челябинска.
Мужчина обратился в справочную, но там, по его словам ему не смогли пояснить ничего внятного. Согласно официальному прейскуранту, парковка у нового терминала Игорь Курчатов стоит 1000 рублей в сутки. Однако есть удаленная от привокзальной площади стоянка, где парковка стоит как раньше — 400 рублей в день.
Накануне КП-Челябинск рассказывала о том, почему в новом терминале авиакомпании не спешат использовать телетрапы, предпочитая перевозить пассажиров автобусами.
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ИСТОЧНИК KP.RU