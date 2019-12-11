2019-12-11T12:27:47+03:00
Происшествия

Евгения Тефтелева приехала задерживать ФСБ из Свердловской области

Его подозревают в финансовых махинациях
Андрей АБРАМОВ
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Евгений Тефтелев был задержан 11 декабря.Евгений Тефтелев был задержан 11 декабря.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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11 декабря силовики пришли экс-мэру Челябинска и Магнитогорска Евгению Тефтелеву. Его подозревают в махинациях при строительстве школы. По информации КП-Челябинск, чиновника задерживали в Магнитогорске сотрудники ФСБ из Свердловской области.

По традиции, сложившейся в последние годы, чиновников высокого ранга и бывших из их числа задерживает ФСБ из Екатеринбурга. Видимо, боятся утечки информации. Именно поэтому местные силовые структуры не дают никаких комментариев по этому аресту. Они просто не знают подробностей.

После отставки Евгения Тефтелева с поста мэра Челябинска, а затем и вице-губернатора, он вел совершенно непубличную жизнь в Магнитогорске. По телевизору его больше не показывали, в новостях он не мелькал. Работал он в администрации благотворительного фонда «Металлург».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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