В Челябинске сообщили о задержании экс-мэра Евгения Тефтелева

11 декабря задержан бывший мэр Челябинска и Магнитогорска Евгений Тефтелев. Информация об этом появилась в нескольких интернет-источниках, однако ни один официальный орган не подтверждает событие.

В МВД КП-Челябинск отправили в ФСБ. Пресс-секретарь контрразведчиков переадресовал в Следственный комитет. В СК затруднились подтвердить или опровергнуть факт задержания. Скорее всего, они просто не знают подробностей.

С чем связано задержание, также остается тайной следствия. По предварительной информации, это может быть отмывание денег при строительстве школы в Парковом. Евгений Тефтелев был мэром, когда в Челябинске разыгрывались масштабные контракты к саммитам ШОС и БРИКС, на дорожное строительство и прочие финансово богатые сферы.

Евгений Тефтелев был мэром Челябинска почти четыре года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2018 году Евгений Тефтелев покинул пост главы Челябинска и перешел на работу в правительство экс-губернатора Бориса Дубровского. Он руководил Челябинском с декабря 2014 года. Тогда его перевели в областной центр из администрации Магнитогорска. До августа 2015 года он был главой администрации города. Потом стал мэром.

После отставки он работал председателем попечительского совета фонда «Металлург» в Магнитогорске. Должность называли «сувенирной», то есть без возможности влиять на ход политических событий в городе и регионе.

В Челябинск Тефтелева привел Борис Дубровский.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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