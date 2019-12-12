2019-12-12T09:03:51+03:00
Общество

Стала известна реакция Путина на спасение Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске

О ней рассказал глава МЧС
Лидия ПЕСКОВА
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Спасение Вани Фокина стало символом всего доброго в те жуткие дни.Спасение Вани Фокина стало символом всего доброго в те жуткие дни.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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№1 декабря исполнится год, как в Магнитогорске от взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома на улице Карла Маркса. Под завалами дома погибли 39 человек. Но к вечеру 1 января случилось чудо: спасатели достали из руин 10-месячного младенца Ваню Фокина. Страна восприняла это как чудо.

А на днях глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал в интервью «Комсомольской правде» о первой реакции на спасение Вани Владимира Путина.

— А живые все-таки есть, — сказал президент с облегчением.

По словам Зиничева, трагедия в Магнитогорске была самым страшным событием за все время, что он возглавляет МЧС.

Ванюша Фокин более суток провел под завалами дома на 30-градусном морозе. При обрушении мальчику сильно сдавило ножку, ее могли ампутировать. Но челябинские и московские доктора сделали все возможное. чтобы сохранить конечность. 16 февраля Ване Фокину исполнится два года. Он живет обычной жизнью, но периодические проходит реабилитацию.

Из-под завалов в Магнитогорске достали младенца.Он пролежал под грудой камней полтора дня

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Рассказ из первых уст о чуде, которое обсуждает вся страна (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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