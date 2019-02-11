Выживший под завалами в Магнитогорске Ваня Фокин ел пыль и известку

Выжившего под завалами в Магнитогорске Ванюшу Фокина навестила в московской больнице Елена Малышева, ведущая передачу «Здоровье» на Первом канале. Вместе с доктором Леонидом Рошалем они еще раз вспомнили, как спасали младенца — сначала от гибели, а потом от ампутации ножки. Несколько эпизодов сюжета открыли ранее не известные факты.

Оказалось, что судьба Вани, поднятого из бетонного крошива, на тот момент была полностью в руках Рошаля. Ему первому позвонили, когда стало понятно, что одна ножка ребенка почернела и требует ампутации. Известный доктор собрал команду лучших врачей, уже имеющих опыт работы с жертвами землетрясений, и послал за ребенком спецборт в Магнитку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="688" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684866" frameborder="0"></iframe> Из-под завалов в Магнитогорске достали младенца.Он пролежал под грудой камней полтора дня

Чтобы не тратить драгоценное время, бригада медиков из столицы не выходила из самолета. К их прилету малыш уже находился в аэропорту. Его подняли на борт, осмотрели и тут же эвакуировали в Москву.

— У нас есть правило, которое выработано годами. Мы не делаем экстренных ампутаций. Тем более что они могут ухудшить состояние пациента, — рассказал Елене Малышевой директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш.

Ваня вырастет здоровым мальчиком. Фото: стоп-кадр из телесюжета на Первом канале.

В итоге ножку ребенку удалось спасти. Да и в целом здоровье Ванюши пошло на поправку. Мама с мальчиком уже готовятся к выписке.

Кстати, столичные доктора рассказали, что под завалами мальчик наглотался известки и пыли. Естественно, не специально. Лицо ребенка было покрыто строительным мусором, а малыш рефлекторно глотал, когда дышал и кричал.

Напомним, в шесть утра 31 декабря дом, где жил малыш в центре Магнитогорска, частично обрушился из-за взрыва. Отец Ванюши Евгений в ту ночь работал. Младенец мирно посапывал в своей кроватке. А мама Ольга со старшим братиком спали на стоявшем рядом диване. После того, как обрушились стены, они смогли выбраться. Кроватку с Ваней затянуло куда-то вниз. Позже Евгений лично участвовал в спасательной операции. Благодаря его подсказкам спасатели смогли обнаружить кроватку и живого младенца. Он провел под завалами 35 часов на морозе -27 градусов.

— Что помогло мальчику выжить: чудо или медицина? — спросила Елена Малышева докторов.

— С одной стороны, это чудо. С другой, медицина, — ответил Леонид Рошаль. — На одном чуде далеко не уедешь. К чуду нужен профессионализм…

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