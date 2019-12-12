Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева суд отправил в СИЗО

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-12T14:27:42+03:00

Сторона защиты просила о снисхождении и настаивала на домашнем аресте

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12 декабря в Центральный районный суд Челябинска доставили Евгения Тефтелева. Бывшему главе города избирали меру пресечения. Следственный комитет подозревает его в получении взятки от бизнесмена в обмен на выгодный госконтракт по строительству школы.

Напротив адвокатов Евгения Тефтелева сидят представитель прокуратуры и следователь.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

В зал Евгения Тефтелева завели в наручниках. Адвокаты попросили отпустить их клиента под домашний арест. Дескать известная личность, скрываться не будет. Плюс со здоровьем неладно. Против мягкой меры пресечения выступила прокуратура — потребовали заключить в СИЗО.

В итоге суд согласился с мнением гособвинителя и постановил отправить Тефтелева в изолятор на два месяца до 11 февраля. Дальше вновь будет заседание по продлению меры пресечения или изменения ее на более мягкую.

Напомним, Тефтелева задержали 11 декабря в Магнитогорске. Чиновник за долгую политическую карьеру занимал множество постов — министра, вице-губернатора, был мэром двух городов. После последней отставки с должности замгубернатора он вернулся в город металлургов и работал в благотворительном фонде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/749359" frameborder="0"></iframe> Евгения Тефтелева отправили в СИЗО: решение судьи.Валерий ЗВОНАРЕВ

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