2019-12-12T14:27:42+03:00
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева суд отправил в СИЗО

Сторона защиты просила о снисхождении и настаивала на домашнем аресте
Андрей АБРАМОВАнтонина СНЕГУРЕНКО
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Евгения Тефтелева отправили в изолятор.Евгения Тефтелева отправили в изолятор.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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12 декабря в Центральный районный суд Челябинска доставили Евгения Тефтелева. Бывшему главе города избирали меру пресечения. Следственный комитет подозревает его в получении взятки от бизнесмена в обмен на выгодный госконтракт по строительству школы.

Напротив адвокатов Евгения Тефтелева сидят представитель прокуратуры и следователь. Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Напротив адвокатов Евгения Тефтелева сидят представитель прокуратуры и следователь.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

В зал Евгения Тефтелева завели в наручниках. Адвокаты попросили отпустить их клиента под домашний арест. Дескать известная личность, скрываться не будет. Плюс со здоровьем неладно. Против мягкой меры пресечения выступила прокуратура — потребовали заключить в СИЗО.

В итоге суд согласился с мнением гособвинителя и постановил отправить Тефтелева в изолятор на два месяца до 11 февраля. Дальше вновь будет заседание по продлению меры пресечения или изменения ее на более мягкую.

Напомним, Тефтелева задержали 11 декабря в Магнитогорске. Чиновник за долгую политическую карьеру занимал множество постов — министра, вице-губернатора, был мэром двух городов. После последней отставки с должности замгубернатора он вернулся в город металлургов и работал в благотворительном фонде.

Евгения Тефтелева отправили в СИЗО: решение судьи.Валерий ЗВОНАРЕВ

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Несмотря на пенсионный возраст, Евгению Тефтелеву грозит реальный срок

Тефтелев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Интересно, что 1 января виновнику исполнится 65 лет. Возраст зачастую становится фактором, который смягчает наказание. Однако Тефтелеву грозит реальный срок. Мы узнали — почему. Читать>>>

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ИСТОЧНИК KP.RU

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