Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева суд отправил в СИЗО
12 декабря в Центральный районный суд Челябинска доставили Евгения Тефтелева. Бывшему главе города избирали меру пресечения. Следственный комитет подозревает его в получении взятки от бизнесмена в обмен на выгодный госконтракт по строительству школы.
Напротив адвокатов Евгения Тефтелева сидят представитель прокуратуры и следователь.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
В зал Евгения Тефтелева завели в наручниках. Адвокаты попросили отпустить их клиента под домашний арест. Дескать известная личность, скрываться не будет. Плюс со здоровьем неладно. Против мягкой меры пресечения выступила прокуратура — потребовали заключить в СИЗО.
В итоге суд согласился с мнением гособвинителя и постановил отправить Тефтелева в изолятор на два месяца до 11 февраля. Дальше вновь будет заседание по продлению меры пресечения или изменения ее на более мягкую.
Напомним, Тефтелева задержали 11 декабря в Магнитогорске. Чиновник за долгую политическую карьеру занимал множество постов — министра, вице-губернатора, был мэром двух городов. После последней отставки с должности замгубернатора он вернулся в город металлургов и работал в благотворительном фонде.
Евгения Тефтелева отправили в СИЗО: решение судьи.Валерий ЗВОНАРЕВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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