Сергей Селещук проходит свидетелем по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-12T11:25:51+03:00

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11 декабря в Магнитогорске был задержан бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев. Он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.

Депутат Сергей Селещук проходит по делу свидетелем. Скорее всего, информация депутата и стала основанием для возбуждения уголовного дела. Он дал показания против чиновников, и поэтому освобожден от ответственности за дачу взятки.

Напомним, против бывшего главы города Челябинска Евгения Тефтелева возбуждено головное дело по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК. Он проходит по делу о получении взятки группой лиц в крупном размере.

По данным силовиков, Тефтелев признал свою вину. Мера пресечения экс-мэру будет избрана в Центральном суде сегодня, 12 декабря. Следователь заявит ходатайство о взятии его под стражу.

КП-Челябинск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU