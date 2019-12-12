2019-12-12T15:51:06+03:00
Общество

Народный избранник борется за каждое дерево в челябинском бору

Депутат считает, что кроме городского бора и Каштака в Челябинске ничего не осталось
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Новый хирургический корпус Детской областной клинической больницы должен появиться в медгородке. Фото: Дмитрий Руденок.Новый хирургический корпус Детской областной клинической больницы должен появиться в медгородке. Фото: Дмитрий Руденок.
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Депутат Центрального района Елена Вахтина просит провести публичные слушания по вопросу строительства в черте бора нового хирургического корпуса. Она уверена: челябинцами манипулируют. Челябинка готова бороться за каждое срубленное дерево в городе.

— У нас, кроме городского бора и Каштака, ничего хорошего в городе не осталось, благодаря воровству и коррупции, — приводит слова Елены Вахтиной Курс дела. — Если будет принято решение по вырубке бора без предоставления на общий суд жителей всех альтернатив через публичные слушания, депутат обещает обратиться в Москву и дойти до любых инстанций.

Напомним, в Челябинске под строительство нового корпуса детской больницы собираются вырубить часть бора. Большинство деревьев там маленькие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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