Народный избранник борется за каждое дерево в челябинском бору
Депутат Центрального района Елена Вахтина просит провести публичные слушания по вопросу строительства в черте бора нового хирургического корпуса. Она уверена: челябинцами манипулируют. Челябинка готова бороться за каждое срубленное дерево в городе.
— У нас, кроме городского бора и Каштака, ничего хорошего в городе не осталось, благодаря воровству и коррупции, — приводит слова Елены Вахтиной Курс дела. — Если будет принято решение по вырубке бора без предоставления на общий суд жителей всех альтернатив через публичные слушания, депутат обещает обратиться в Москву и дойти до любых инстанций.
Напомним, в Челябинске под строительство нового корпуса детской больницы собираются вырубить часть бора. Большинство деревьев там маленькие.
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ИСТОЧНИК KP.RU