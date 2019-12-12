2019-12-12T15:46:09+03:00
Общество

Второго фигуранта дела Тефтелева также отправили в изолятор

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
Андрей АБРАМОВ
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Евгения Пашкова отправили в изолятор.Евгения Пашкова отправили в изолятор.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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12 декабря в Центральный райсуд Челябинска постановил отправить Евгения Пашкова в СИЗО на время следствия. Бывший начальник управления капитального строительства из администрации города проходит по делу о получении взятки вместе экс-мэром Евгением Тефтелевым. Под стражей оба фигуранта пробудут минимум до 11 февраля.

Громкой новостью стало задержание Евгения Тефтелева накануне в Магнитогорске. Сотрудники ФСБ доставили его в Следственный комитет в Челябинск. Чиновник руководил столицей области четыре года, а затем занимал пост вице-губернатора. Сюда его привел бывший губернатор Борис Дубровский.

По неподтвержденной информации, Тефтелев и Пашков получили взятку от депутата и бизнесмена Сергея Селещука. Его фирма получила подряд на строительные работы школы в «Парковом». Сам Селещук по делу проходит свидетелем. По статье за получение взятки в особо крупном размере грозит до 15 лет колонии.

Евгения Тефтелева отправили в СИЗО: решение судьи.Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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