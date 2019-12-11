Задержание Евгения Тефтелева: бывшего мэра Челябинска и Магнитогорска подозревают в коррупции

1. Когда все случилось?

11 декабря в Магнитогорске задержали Евгения Тефтелева. Но подобные аресты не бывают спонтанны — им предшествует долгая оперативная работа в несколько месяцев. Выходец с «ММК» в 2010 году получил пост мэра города металлургов, а четыре года спустя губернатор Борис Дубровский «повысил» его до мэра Челябинска. Народной любви в столице Евгений Николаевич не сыскал и был разжалован в прошлом году. Сначала его сделали вице-губернатором, а после ухода Дубровского забрали и эту должность.

Задержание Евгения Тефтелева бывшего мэра Челябинска и вице-губернатора. Что об этом известно 00:00 00:00

2. В чем подозревают?

Официально ни одно из ведомств, будь то полиция, ФСБ или Следственный комитет пока не дали комментарий. Возможно, причина молчания кроется в том, что задерживать Тефтелева приехали силовики из Свердловской области. По данным КП-Челябинск, это сделано для того, чтобы новость была максимально неожиданной прежде всего для самого фигуранта дела.

Позже СКР дал официальный комментарий по случившемуся. Возбуждено дело о получении взятки.

Речь о строительстве школы на Северо-Западе Челябинска. Два года назад в микрорайоне «Парковый» был открыт образовательный центр №2 — крупнейшее учреждение в городе.

Речь идет об этой школе на Северо-Западе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3. Как связаны Тефтелев и Селещук?

Внимание силовиков также обращено на депутата городской думы Сергея Селещука. Он возглавляет строительную фирму, которая имела отношение к строительству школы в «Парковом».

4. К Тефтелеву могут быть другие претензии?

Не исключено. За четыре года мэрства Евгения Николаевича в Челябинске разыгрывали крупнейшие дорожные контракты, готовились к саммитам и запустили благоустройство.

5. Как жил Тефтелев последнее время?

После расставания с Челябинском Евгений Тефтелев вернулся в Магнитогорск. Здесь он занял должность в администрации благотворительного фонда «Металлург». Говорят, это исключительно декоративная должность, чтобы крупный чиновник в отставке не скучал.

Евгений Тефтелев возглавлял администрацию Челябинска четыре года.Фото: Андрей АБРАМОВ

Известно, что в Магнитогорске семья Тефтелевых жила в престижном «немецком квартале». Он расположен в Ленинском районе города, между улицами Уральской, Менделеева и Строителей. Квартал двух- и трехэтажных домов построили после войны немецкие военнопленные под руководством ведущих специалистов треста «Магнитострой» по проектам советских архитекторов. Проект получил Сталинскую премию.

Вот в таком доме в Магнитогорске живет семья Евгения Тефтелева. Фото: pochel.ru

Каждый дом особенный, не похож на другой. Отделка камнем, арочные переходы — будто в Германии. В новейшей истории дома начали выкупать авторитетные люди. Выкупали целыми подъездами — получалась автономная двухэтажная квартира с мансардой и просторным подвалом. Подвал многие использовали под бассейн. Вот и Евгений Тефтелев купил для семьи подъезд.

1 января будущего года Евгению Тефтелеву исполнится 65 лет.

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