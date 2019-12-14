«Попал в тюрьму в Таиланде»: житель Челябинской области набросился на полицейского

СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-14T19:37:30+03:00

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Семейная пара из Катав-Ивановска полетела на прошлой неделе на отдых в Таиланд. Там у супруга случилось помутнение рассудка. В отеле он вел себя, как невменяемый. Поэтому пришлось вызвать полицию.

— Мой супруг часто принимал антидепрессанты, которые ему прописывал врач, — рассказала сайту 74.ru женщина. — Перед отпуском он пропил очередной курс. Но через несколько дней после прилета, он начала себя неадекватно вести. Когда пришел полицейский, то напал на него. И за это нападение оказался в тюрьме.

С помощью переводчика челябинка пыталась объяснить, что у мужа не все в порядке с психикой, и он напал на стража порядка, не осознавая свое поведение. Находясь в заключении он временами впадает в такое же состояние, начинает нести бред.

Жене пришлось вернуться на родину. Сейчас ей нужен юрист, чтобы помог собрать документы. Еще нужны деньги, чтобы вернуться в Таиланд, нанять адвоката, и вытащить мужа из тюрьмы. Она очень надеется на помощь челябинского омбудсмена.

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ИСТОЧНИК KP.RU