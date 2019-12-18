Возле дома в Магнитогорске, где год назад прогремел взрыв, поставили наряд полиции
В сквере памяти, который появился на месте разрушенных взрывом подъездов на проспекте Карла Маркса, 164, последние дежурят полицейские. Об этом сообщили читатели КП-Челябинск из Магнитогорска.
— Заходил во двор, чтобы сфотографировать сквер, а там почему-то последние дни дежурят сотрудники полиции. От греха подальше не стал доставать фотоаппарат. Завтра снова туда проеду, посмотрю, что да как, — рассказал молодой человек.
— Приближается трагическая дата 31 декабря. Может с этим связано? — пишет жительница соседнего дома.
В пресс-службе магнитогорской полиции заверили: работа ведется в штатном режиме и с приближающейся годовщиной трагедии это никак не связано.
— Никаких причин для беспокойства нет. Там сквер, наши посты приближены к местам скопления людей. Они патрулируют не только в этом сквере, но и в других — смотрят, чтобы не было нарушения порядка, — рассказали в полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU