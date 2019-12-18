2019-12-18T06:03:16+03:00
Общество

Возле дома в Магнитогорске, где год назад прогремел взрыв, поставили наряд полиции

Жители связывают это с приближающейся годовщиной
Ирина Фадюшина
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39 белых птиц — по числу погибших — изображены на торце дома39 белых птиц — по числу погибших — изображены на торце дома
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В сквере памяти, который появился на месте разрушенных взрывом подъездов на проспекте Карла Маркса, 164, последние дежурят полицейские. Об этом сообщили читатели КП-Челябинск из Магнитогорска.

— Заходил во двор, чтобы сфотографировать сквер, а там почему-то последние дни дежурят сотрудники полиции. От греха подальше не стал доставать фотоаппарат. Завтра снова туда проеду, посмотрю, что да как, — рассказал молодой человек.

— Приближается трагическая дата 31 декабря. Может с этим связано? — пишет жительница соседнего дома.

В пресс-службе магнитогорской полиции заверили: работа ведется в штатном режиме и с приближающейся годовщиной трагедии это никак не связано.

— Никаких причин для беспокойства нет. Там сквер, наши посты приближены к местам скопления людей. Они патрулируют не только в этом сквере, но и в других — смотрят, чтобы не было нарушения порядка, — рассказали в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Возле дома в Магнитогорске, где год назад прогремел взрыв, поставили наряд полиции
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