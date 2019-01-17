Эксперты о расследовании трагедии в Магнитогорске: «И все-таки это мог быть взрыв газа по бытовым причинам»

Из-за молчания силовиков в соцсетях разгораются споры, что взрыв газа в Магнитогорске был спланирован преступниками. Но многие эксперты по-прежнему уверены: эта трагедия — не теракт.

— Понимаю, что из-за молчания следователей народ стал строить конспирологические теории. Но я придерживаюсь версии взрыва обычного газа, — рассказывает инспектор Госпожнадзора Сергей. — Для подобного хлопка нужно от 5 до 15% концентрации газа в воздухе. Такой процент может скопиться в квартире. Ставим пластиковые окна, которые не пропускают воздух. Плюс вентиляционные шахты в доме забиваются. И получаем такие трагедии!

По словам эксперта, утечку не всегда можно заметить. Инспектор Госпожнадзора приводит пример: в Челябинской области 1 января в поселке Зауральский пенсионерка с третьего этажа почувствовала едкий запах. Вызывала горгаз и пожарных. Померили у нее анализатором в квартире — незначительные превышения, но не так чтобы протечка.

— У соседей этажом ниже процент побольше, но тоже не зашкаливает, — продолжает эксперт. — Они при этом запаха не чувствовали, пока им не сказали. Стучатся в квартиру на первом этаже, а никто не открывает. Пожарные давай дверь вскрывать. А делать это надо без резких движений: вдруг искра — сразу рванет. С горем пополам открыли, заходят, а там вонь страшная. В комнате хозяин в обнимку с пустой бутылкой телевизор смотрит. Форточки все открыли, а прибор показывает — 18% концентрация газа. Для взрыва достаточно 15%. Так что сценарий, когда человек находясь даже в одной квартире с утечкой не чувствует ее — не вымысел. Что уж говорить о соседях? Кстати, мужик этот так и не вспомнил, зачем открыл все конфорки на плите.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

Ветеран спецслужб, взрывотехник объясняет, почему в Магнитогорске обвалился подъезд:

— Представьте банку в которой смешали воздух и газ, а затем подожгли. Если кислорода мало, то будет небольшой взрыв. Но если увеличить процент воздуха, то рванет сильнее взрывчатки. Для этого достаточно небольшой искры или открытого огня. Думаю, в доме в Магнитогорске как раз накопилось соотношение горючего вещества и воздуха для мощного взрыва. Газ начинает взрываться и с меньшей концентрацией. Достаточно 5%. При взрыве сложилась несущая балка над аркой со стороны двора дома. Потеряв опору ,эта стена сложилась увлекая все за собой. Со стороны улицы балки целы, а потому и стены стоят.

Разбор завалов завершился 3 января. Фото: МЧС.

КСТАТИ

Вот сводка подобных ЧП за последние два месяца. Также с обрушением зданий и мощной взрывной волной:

— Трагедия в ростовских Шахтах 14 января. В девятиэтажке вырвало два верхних этажа. Пятеро погибли.

— В начале января в Париже рванула булочная в историческом особняке в центре города. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Есть погибшие.

— В городе Фастов Киевской области в Украине 14 декабря разорвало верхние этажи пятиэтажки — погибли двое.

— В октябре прошлого года в новом доме в молдавском Кишиневе от взрыва газа обрушились перекрытия между квартирами с 14-го по 18-й этаж. Но из-за того, что дом был монолитный, остальные этажи устояли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685036" frameborder="0"></iframe> Спасательная операция в Магнитогорске завершена.

Напомним, около шести часов утра 31 декабря в Магнитогорске обрушился пролет жилого дома. Спасательная операция длилась четверо суток, но живых людей удалось вызволить лишь в первые часы. Остальные погибли под обломками.

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