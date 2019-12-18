В Челябинске взамен вырубке деревьев бору прибавят 54 гектара леса

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-18T14:12:33+03:00

Участок под строительство хирургического корпуса. Скрин со снимка с квадрокоптера. Фото: Дмитрий Руденок.

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Во вторник, 18 декабря, депутаты комитета по экологии и природопользованию Заксобрания рассмотрели проект по изменению границ бора и его охранной зоны. Предусмотрено увеличение площади бора на 54 гектара.

Вопрос возник в связи с поиском места для возведения в Челябинске нового хирургического корпуса детской областной больницы. Средства в размере около 5 млрд рублей запланированы в федеральном бюджете 2019 года.

Проектом предлагается выделить под строительство хирургического комплекса 4,2 гектара, из них 1,6 гектаров — под застройку. Остальная часть около 3 гектаров пойдет под благоустройство, поэтому на этой территории сохранят реликтовые деревья.

— Взамен участка лесного массива, который попадает под санацию, городской бор прирастит 54 гектара полноценного леса. Речь идет про участок в пойме реки Миасс. Кроме того, будут еще и дополнительные компенсационные высадки, — объяснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

На комитете поддержали проект, сообщает сайт «Челябинск Сегодня». Окончательное решение народные избранники примут 26 декабря, в четверг.

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ИСТОЧНИК KP.RU