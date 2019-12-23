2019-12-23T08:50:59+03:00
Общество

Накануне Нового года в Челябинске проведут акцию памяти по жертвам взрыва в Магнитогорске

В Кафедральном соборе города металлургов пройдет панихида
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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Трагедия в Магнитогорске увезла 39 жизней.Трагедия в Магнитогорске увезла 39 жизней.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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События 31 декабря в Магнитогорске сделали канун Нового года не только предпраздничным кануном, но и траурным днем. На аппаратном совещании в мэрии Челябинска глава города Наталья Котова поручила организовать акцию памяти. Дополнительных подробностей и времени и месте пока не сообщили.

Также в годовщину трагедии в Магнитогорске пройдет панихида по погибшим при взрыве. Она состоится в Кафедральном соборе. На службу пригласили губернатора. Также известно, что в городе будет установлен памятный крест. Однако не во дворе дома, а отдельно.

Накануне КП-Челябинск выяснила ранее неизвестные факты о магнитогорской трагедии. Жена мигранта, который потерял семью при взрыве в Магнитогорске, оказалась жива.

39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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