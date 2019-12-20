Жена мигранта, который потерял семью при взрыве в Магнитогорске, оказалась жива

После трагедии в Магнитогорске страна следила за судьбой уроженца Таджикистана Шухрата Ульфатова, который до последнего не знал о том, что его близкие погибли. Тогда журналистам сообщили, что молодая мать Раджабмо Исоева, маленькие Ахмат, Фотима и Мухамат скончались под обломками. А глава семейства Шухрат в коме в больнице.

При подготовке материала к годовщине обрушения подъезда в доме на проспекте Карла Маркса журналисты КП-Челябинск связались с Шухратом. Во время разговора молодой человек огорошил нас заявлением: это были не его дети и не его жена.

Уроженец Таджикистана работал на рынке в МагнитогорскеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Это дети братишки. Тогда он уехал в Южную Корею на два месяца, попросил присматривать за ними. Я переехал в их квартиру и был с ними в момент трагедии. Вообще я женат, у меня русская жена, все документы есть. В оперативном штабе думали, что Раджабмо — моя жена, а эти дети — мои, — заявил КП-Челябинск Шухрат Ульфатов.

Информация показалась очень странной. Ведь все издания с подачи информации оперативного штаба до последнего называли Шухрата многодетным отцом, вмиг потерявшим всю семью. Так писали даже таджикские издания, журналисты которых побывали даже на похоронах почивших детей и Раджабмо в родном ауле в Таджикистане.

КТО ОТЕЦ ПОГИБШИХ ДЕТЕЙ?

Можно предположить, что в суматохе что-то перепутали, но в одном из интервью дядя выжившего Бахтиер Султонов, подтвердил, что погибшая женщина — жена Шухрата.

Мы связались с председателем совета челябинского таджикского центра «Сомониен» Исламудином Раджабовым. По нашей просьбе он еще раз созвонился с семьей Ульфатовых и подтвердил нам информацию. Говорит, тогда в суматохе, никто не расспрашивал Шухрата о родственниках, все волновались о его здоровье.

— Я посещал его в областной больнице. Важно было, что он выжил, лишних вопросов не задавал. Действительно, у нас бывает так, что, если глава семейства уезжает, за семьей смотрят его родные братья. Какая ситуация была в семье Ульфатовых — я не знаю, — рассказал представитель диаспоры.

Молодой человек не восстановил здоровье до сих пор. Фото: администрация Магнитогорска

Как рассказал Шухрата, его брат Талабшо Ульфатов вернулся в Южную Корею и сейчас находится там. В нашем распоряжении оказался его телефон. Номер действительно зарегистрирован в Южной Корее, но связаться с ним не удалось — телефон выключен, а мессенджеры к номеру не подключены.

— Брат сих пор в печали, почему так, почему именно его дети. Переживает, что его не было рядом. Говорит, иногда во сне их вижу, а они кричат: «Папа! Папа!», — отмечает Шухрат.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

Напомним, Шухрат Ульфатов поступил в больницу с множественными переломами ребер, поражением брюшной полости, разрывом селезенки, обморожением ноги и другими травмами. Затем пострадавшего экстренно привезли в Челябинскую областную больницу. Мужчина перенес несколько сложных операций.

— В больнице я каждый раз спрашивал, как их здоровье, как дети, как жена братишки. Я каждый раз спрашивал! — кричит в трубку Шухрат. — Когда мне сообщили, что они погибли, я был в шоке... Почему раньше не сказали? Они ответили, что если бы сказали раньше, я сам бы погиб. Я их сильно люблю, это мои племянники.

По словам молодого человека, его здоровье не восстановилось до сих пор, работать он не может. До трагедии он торговал на рынке, продавал бытовую мелочь: батарейки, замки, инструменты. Сейчас живет с мамой, которая перебралась ради него в Магнитогорск. Молодого мигранта часто проверяет полиция, а получить гражданство не удается. Он опасается, что его могут депортировать на историческую родину.

— За что меня мучают? — задает он едва ли не риторический вопрос.

На вопрос, помогает ли ему «русская жена», Шухрат отвечает, что она живет отдельно, работает «для себя», но иногда навещает его. Разъяснить более подробно их отношения он не смог или не захотел.

Выживший при взрыве в Магнитогорске Шухрат Улфатов пришел в себя.

Напомним, от обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске погибли 39 человек. В ближайшие дни КП-Челябинск выпустит большой материал о трагедии.

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