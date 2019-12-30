Бесстыжая Снегурочка привлекает внимание детей в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-30T10:26:42+03:00

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Жителей Челябинска возмутил манекен в костюме снегурочки в витрине секс-шопа на Кировке. Родители возмущаются, что вульгарная девушка привлекает внимание малышей.

— Сын увидел снегурочку, подбежал, а рядом стоят манекены в бесстыдных нарядах, — возмущается читательница КП-Челябинск Анна.

Каждый день сотни семей с детьми проходят мимо этого магазинаФото: Андрей АБРАМОВ

Тепло ли тебе, девица?Фото: Андрей АБРАМОВ

А как вам такая снегурочка? Делитесь мнением в комментариях!

Кстати, чуть дальше от магазина — скандальный спа-салон с красными окнами, которые продолжают светить несмотря на то, что полиция возбудила дело. На днях суд заблокировал сайт заведения.

Спа-салон с красными окнами продолжает работатьФото: Андрей АБРАМОВ

МНЕНИЕ

— Закон не запрещает выставлять на витринах манекены в нижнем белье. Хоть внутри торговой комплекса, хоть на улице. По закону о защите детей от информации, подросткам запрещено ходить в такие магазины. Поэтому продавец должен проверять у паспорт у посетителя, в возрасте которого сомневается. Вывеска у магазина не особо большая, думаю, владельцы учли требования к оформлению гостевых маршрутов. Так что все законно! С другой стороны, сразу возникает не правовой, а этический вопрос: «Может ли в самом центре города находиться такой магазин?», — рассказал юрист Алексей Иванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU