2019-12-25T14:39:06+03:00
Общество

Суд запретил сайт скандального спа-салона на Кировке в Челябинске

С борделем, работающим много лет, начали бороться только в этом году
Ирина Фадюшина
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Вывеска спа-салона красовалась на челябинском АрбатеВывеска спа-салона красовалась на челябинском Арбате
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Суд Центрального района внес сайт спа-салона Vip-Soblazn в число запрещенных на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС. За исполнением решения будет следить Роскомнадзор.

— Прокуратура обратилась с исковым заявлением по результатам рассмотренного обращения УФАС. Поскольку рассматриваемая информация размещена на сайте и не является рекламой, то антимонопольный орган не может принять меры реагирования в рамках рекламного законодательства, — сообщили в антимонопольной службе.

Спа-салон на Кировке с силуэтами дамочек на окнах, которые по вечером горели красным, вызывали возмущение горожан много лет. В июне туда наконец-то пришли полицейские, после чего возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». В создании борделя подозревают 36-летнюю женщину. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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