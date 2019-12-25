Суд запретил сайт скандального спа-салона на Кировке в Челябинске
Суд Центрального района внес сайт спа-салона Vip-Soblazn в число запрещенных на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС. За исполнением решения будет следить Роскомнадзор.
— Прокуратура обратилась с исковым заявлением по результатам рассмотренного обращения УФАС. Поскольку рассматриваемая информация размещена на сайте и не является рекламой, то антимонопольный орган не может принять меры реагирования в рамках рекламного законодательства, — сообщили в антимонопольной службе.
Спа-салон на Кировке с силуэтами дамочек на окнах, которые по вечером горели красным, вызывали возмущение горожан много лет. В июне туда наконец-то пришли полицейские, после чего возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». В создании борделя подозревают 36-летнюю женщину. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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