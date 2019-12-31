В Магнитогорске вспоминают трагедию 31.12.2018: «Дети сегодня не спали. Боялись, что этот ужас повторится»

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-31T16:18:15+03:00

На месте обрушения дома, где через полгода после трагедии возвели сквер и высадили липы, сегодня вспоминали погибших

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Днем здесь встретились бывшие жильцы 7 подъезда, чудом уцелевшие во время взрыва. Общая беда соединила их.

— Мы целый год созванивались. Узнавали у кого, как дела, — рассказывает жительница дома 164 по проспекту Карла Маркса Наталья Кожемякина.

Наталью, ее мужа и пятерых детей в день трагедии из окна на восьмом этаже доставали спасатели. Вспоминать подробности того страшного утра женщина не может. Сразу начинает плакать.

— Дети сегодня всю ночь не спали. Боялись, что пережитый ужас повторится. Хотя сейчас мы живем совсем в другом районе города. А я не знаю какие найти слова, чтобы их успокоить, — говорит Наталья.

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ИСТОЧНИК KP.RU