В Магнитогорске вспомнили жертв трагедии 31.12.18

В Кафедральном соборе Вознесения Христова отслужили панихиду по жертвам трагедии 31 декабря 2018 года, произошедшей в доме на проспекте Карла Маркса,164.

Панихида в Кафедральном соборе.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Плакат напоминал скорбную дату.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Губернатор возложил цветы к кресту в память о погибших.Фото: Ульяна УШАКОВА

У поклонного креста.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

После этого Алексей Текслер с супругой посетил сквер, созданный на месте бывшего подъезда, в котором погибло 39 человек.

В сквере на проспекте Карла Маркса,164Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Текслер:

Год назад произошла трагедия, которая сплотила всех магнитогорцев, всех южноуральцев, всех жителей нашей страны. Мы помним каждого, кто погиб, это 39 человек. Сегодня я не мог не приехать сюда, вместе со своей супругой, отдать дань памяти тем людям, которые погибли.

Я с первого приезда сюда встречался с людьми открыто, мы обсуждали все проблемы, которые были. А их было много. Это не только расселение, выплаты компенсаций, но и оказание медицинской помощи. Были проблемы с автомобилями, которые были утеряны. Я считаю, что мы за это время смогли решить эти вопросы.

Все жители 7-го и 8-го подъездов были расселены. Им предоставлены 102 квартиры. Жители оставшихся подъездов могли перенять решение о переезде и 159 семей такие решения приняли и переехали в другие квартиры.

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