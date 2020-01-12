Несмотря на запрет губернатора, дорожники в Челябинске находят лазейки, чтобы солить улицы

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:36:09+03:00

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Подрядчики на уборку дорог новые, а проблемы старые. Жители Челябинска вновь начали жаловаться, что для очистки стали использовать реагенты. Солью проще засыпать, чем убирать механическим способом. В соцсетях жители Ленинского района делятся, что в конце этой недели дороги снова посолили.

— Несмотря на все уверения в том, что, дескать, с 10 декабря 2019 года реагенты будут использоваться умеренно и в определенных местах, зачем-то залили всю улицу Агалакова и Гагарина. Зачем? Деньги бюджетные больше не на чем прихватизировать? — написал в своем фейсбуке челябинец Василий Московец.

В конце прошлого года по личному распоряжению губернатора дорожным подрядчикам запретили солить все дорогу. В список исключений попали 46 улиц. Это места с крутыми подъемами и спусками и путепроводы. Кроме того, допускаются реагенты в случае коммунальной аварии.

Впрочем подрядчики сознались, что в Ленинском районе действительно использовали реагенты. Однако заверили, что сразу же после того, как ледяной наст на асфальт растаял, все убрали механическим способом. Такой вариант «соления» не противоречит контрактам на уборку.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Диспетчерская Управления дорожного хозяйства 727-46-26, +7 (951) 771-73-25.

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