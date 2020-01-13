Мэр Челябинска осталась довольна уборкой дорог в новогодние каникулы

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:10:10+03:00

При этом Наталья Котова отметила, что нужно работать лучше

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Глава Челябинска Наталья Котова высказалась об уборке снега во время новогодних каникул. В целом, мэр осталась довольна работой городских служб, однако посоветовала наращивать объемы, несмотря на то, что некоторые подрядчики работают почти круглосуточно.

— Я оцениваю уборку города удовлетворительно. Появились новые подрядчики, которые начали работу с чистого листа. Сейчас есть все основания говорить, что нам есть над чем работать. Но мы должны с вами четко понимать, что у нас осталось еще семь контрактов. Мы очень надеемся, что количество и техники, и сотрудников этих компаний будет увеличиваться. Уборка будет еще более высокого, качественного уровня, — рассказала Наталья Котова.

Кроме того, в ходе аппаратного совещания также рассказали о создании специальной ветки в группе «Администрация Челябинска» в социальных сетях, где жители города могут пожаловаться на плохую работу коммунальщиков по уборке дворов.

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ИСТОЧНИК KP.RU