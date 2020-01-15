Пышная сотрудница челябинского завода стала моделью — глаз не оторвать

15 Янв. 2020 2020-01-15T05:09:48+03:00

После этих фотографий вы забудете о стандартах 90-60-90

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Челябинка с пышными формами Полина Финашкина собирает множество лайков в популярном сообществе «TFP GROUP — фотографы и модели Урала». В обычной жизни девушка работает на ЧТПЗ. Несколько лет назад она увлекалась фото, а затем решила попробовать себя по другую сторону объектива.

— В школе я была девочкой достаточно пухлой, надо мной часто смеялись одноклассники. Пробовала диеты, голодания, но со временем я поняла: мое тело — мой храм, нужно любить и принимать себя такой, какая я есть, — вспоминает Полина. — Мне всегда нравилась фотография и на фотосессиях я часто предлагала моделями различные позы, чтобы получились красивые снимки. Тогда я поймала себя на мысли, что мне тоже интересно позировать, примерять на себя какой-то образ. Фотограф Люба Денисенко предложила сделать фотосессию.

Фотограф: Любовь Денисенко

После того, как Полина поделилась снимками в соцсетях, ей написали еще несколько фотографов. Были и те, кто просто хотел познакомиться, но девушка обнадежила: у нее есть молодой человек.

Своим творчеством челябинка хочет показать, что надо любить себя. Пока наше общество не готово принимать разную красоту.

— Часто вижу в Сети фотографии из других стран. Там plus-size так plus-size! При этом девушки с очень уверенным лицом позируют и их фотографируют. А комментариях много озлобленных людей, которые пишут: «Жируха». У многих в голове сидит мыль, что полные люди почему-то не должны себя показывать, — отмечает она.

Фотограф: Любовь Денисенко

Полина — журналист по профессии, работает на заводской радиостанции.

— Я — не суровый металлург, я журналист. Делаю радиоэфиры для заводчан. Так что творчество во мне кипит, — добавила челябинка.

Фотограф: Любовь Денисенко

КОММЕНТАРИЙ

Любовь Денисенко, фотограф:

— Честно говоря, именно полненьких моделей у нас в городе мало, как, наверное, и везде. Просто в нашем менталитете заложено: полная — значит некрасивая. Удивительно, что к худым такого отношения даже близко нет. Мало кто может принять и полюбить себя, а тем более раскрепоститься перед камерой, не говоря уже о полуобнаженной съемке.

В целом, востребованность моделей plus-size зависит не столько от конкретной внешности, сколько от поведения и умения держаться в кадре. Будь на месте Полины какая-нибудь скромная и зажатая девочка, которая лишний раз боится неудачно сложить руки, или зажато сидит в уголочке, то вряд ли из такой совместной работы вышел бы хороший результат.

Фотограф: Любовь Денисенко

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ИСТОЧНИК KP.RU