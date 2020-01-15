Парень из Челябинска, который просит деньги на переезд в Сочи, за 48 часов собрал антирекордную сумму
Челябинцы не поддержали задумку 28-летнего земляка Валерия Полунина. Парень решил через сервис во «ВКонтакте» собрать миллион на переезд в Сочи. Кто-то посмеялся над этой идей, кто-то возмутился и посоветовал Валерию заработать деньги, а не клянчить у других.
За 48 часов сборов и после публикаций в городских и региональных СМИ, парень собрал только 200 рублей. Лишь двое человек вложились в его мечту.
Но есть еще 349 дней, чтобы собрать нужную сумму! Фото: соцсети
Сам Валерий воспринимает сбор как эксперимент, и говорит, что вполне может скопить денег без посторонней помощи. Челябинец осознает, что своим проектом соберет больше негативных отзывов, чем денег.
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ИСТОЧНИК KP.RU