Парень из Челябинска, который просит деньги на переезд в Сочи, за 48 часов собрал антирекордную сумму

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:01:09+03:00

По словам Валерия, если деньги удастся собрать, переезду быть.

На осуществление его мечты скинулись только два человека

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Челябинцы не поддержали задумку 28-летнего земляка Валерия Полунина. Парень решил через сервис во «ВКонтакте» собрать миллион на переезд в Сочи. Кто-то посмеялся над этой идей, кто-то возмутился и посоветовал Валерию заработать деньги, а не клянчить у других.

За 48 часов сборов и после публикаций в городских и региональных СМИ, парень собрал только 200 рублей. Лишь двое человек вложились в его мечту.

Но есть еще 349 дней, чтобы собрать нужную сумму! Фото: соцсети

Сам Валерий воспринимает сбор как эксперимент, и говорит, что вполне может скопить денег без посторонней помощи. Челябинец осознает, что своим проектом соберет больше негативных отзывов, чем денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU