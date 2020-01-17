«Волочкова отдыхает!»: красивая девушка села на шпагат в троллейбусе Челябинска

17 Янв. 2020 2020-01-17T04:03:44+03:00

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Фотограф Денис Иванов и модель Екатерина Прейгер удивили челябинцев интересной съемкой. На фото девушка выполняет акробатические элементы в салоне троллейбуса: садится на шпагат, висит на поручнях вниз головой… Все это происходило на глазах пассажиров и кондуктора.

А вам слабо? Фото: Денис Иванов

— Когда мы готовились к фотосесии, думали, что встретим возмущение. Я даже шоколадку взял для кондуктора, — рассказывает Денис. — Но когда мы зашли в троллейбус и попросили разрешение на съемку, услышали «Да пожалуйста». Это приятно обрадовало.

Пассажиры садились подальше, чтобы не мешать съемке, и тихонько снимали происходящее на свои телефоны. А когда Денис и Катя стали протирать поручни и сиденья, которые немного замарали во время фотосессии, даже участливо предлагали влажные салфетки.

Волочкова отдыхает! Фото: Денис Иванов

Красивая девушка, хорошая растяжка — это все, конечно, привлекает внимание. Но что хотел сказать автор?

— Что иметь такую пластику — это хоть и большой труд, но возможно каждому. Главное — желание. На самом деле просто хотел сделать интересные необычные фотографии, — отвечает Денис. — Челябинск славился своей суровостью. Вот такие у нас девушки — могут все!

Фото: Денис Иванов

Пользователям соцсети понравились фотографии и девушка.

— Волочкова отдыхает! — пишут жители Челябинска в комментариях под снимками.

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ИСТОЧНИК KP.RU