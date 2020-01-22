Антимонопольная служба продолжает бороться за дело против Бориса Дубровского

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:02:18+03:00

Бориса Дубровского и его представителей вновь вызовут в суд. Фото: Андрей АБРАМОВ

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22 января в картотеке Арбитражного суда Москвы вновь появилось дело о сговоре при заключении контракта на ремонт дорог в Челябинской области. Напомним, по версии ФАС, компания «Южуралмост» при непосредственной протекции бывшего губернатора Бориса Дубровского и южноуральского Миндортранса выиграла многомиллиардный контракт. Однако ответчикам удалось убедить Фемиду, что сговора не было. Антимонопольная служба приняла решение обжаловать решение.

На суде против него Борис Дубровский ни разу не появился. Его интересы представляла группа юристов. Эксперты говорили, что если ФАС выиграет это по сути бюррократическое и экономическое дело, за ним может последовать уголовное. Однако суд счел, что антимонопольщики недостаточно доказали факт сговора на торгах.

Известно, что заново дело будет разбирать Девятый арбитражный апелляционный суд. Он находится в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU