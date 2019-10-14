«Он в Швейцарии. Вызовут — прилетит»: 5 вопросов о деле экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Адвокат Игорь Трунов первым дал комментарий ИТАР-ТАСС по «делу Дубровского» поздно вечером в пятницу, 11 октября. Челябинцам он знаком как защитник другого экс-губернатора — Михаила Юревича.
Подробности громкого дела в интервью Игоря Трунова КП-Челябинск.
Против Бориса Дубровского возбудили уголовное дело. Подкаст КП-Челябинск 95,3 ФМ
Адвокат Игорь Трунов.Фото: Евгения ГУСЕВА
1. Почему адвокат Дубровского Рустам Курмаев ничего не знает о возбуждении уголовного дела против своего клиента?
— У Бориса Дубровского по этому делу пока нет адвоката. Дело только передали на рассмотрение следователю. Он вызывает повесткой Бориса Дубровского. Тот придет к следователю с адвокатом. И тогда тот заявит, что он представляет интересы Дубровского. С этого момента он — его адвокат по делу.
2. Почему о возбуждении уголовного дела осведомлен адвокат Трунов?
— Потому что третий год мы занимаемся вопросами хищения при дорожном строительстве в Челябинской области. Это дело, которое возбуждено в отношении Михаила Юревича.
Эх - дороги! Именно по ремонту дорог к Борису Александровичу есть вопросы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Мною установлены факты коррупции в Челябинской области с 2003 года, когда губернатором был Петр Сумин. Все эти годы в регионе действовало организованное преступное сообщество во главе с основателем «Нерудной компании «Бердяуш» Сергеем Вильшенко и группой лиц. Они фигурируют и в деле Дубровского. А раз фигуранты одни и те же, я прошу генерального прокурора объединять все дела в одно.
3. Почему подозреваемые не в России?
— Какое отношение к делу имеет, кто и где находится? Когда в отношении вас фальсифицируют доказательства, давайте вы будете добросовестно сидеть в тюрьме? В отношении Юревича дело было возбуждено в 2017 году. И он что, все эти годы должен был сидеть в тюрьме и ждать, пока мы раздобудем доказательства?
Адвокат Юревича считает, что на его подзащитного перевели все стрелки...
По Швейцарии. Представитель Дубровского говорит: его вызовут, и он прилетит. Вероятность того, что он действительно прилетит, конечно, есть (смеется). А вдруг он и вправду прилетит?
4. Неужели губернаторы не могли противостоять ОПГ? Или не хотели?
— Материалы, собранные по Борису Дубровскому Федеральной антимонопольной службой, стали основой уголовного дела против него. Поэтому в части Дубровского есть огромные подозрения в его участии.
В части Юревича у нас есть доказательства того, что он к этим хищениям не имел никакого отношения, на него «перевели стрелки», а банда продолжила свою деятельность.
А планов было громадье! Но не сбылось...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Но в июне было возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества» в отношении Вильшенко и группы лиц. В Следственном Комитете Челябинской области такое дело есть, в Четвертом следственном управлении — тоже есть. И два дела — в Департаменте по борьбе с организованной преступностью МВД. Поэтому я обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с ходатайством об объединении дел в одно делопроизводство. Которое для объективности нужно расследовать в Москве.
5. Как сейчас здоровье Михаила Юревича?
— Ну, причем здесь здоровье? Давайте не будем уходить в сторону. Собираем все сплетни. Ну, заболел, принес справку. Если есть опасения, что справка липовая, затребуйте альтернативное обследование…
Юревича до сих пор хвалят за расширение дорог. И ругают тоже за это. Ведь сколько деревьев вырубили!
Есть инструменты экстрадиции. Но сначала нужно собрать доказательную базу. Если доказательства убедительные, фигурантов выдадут. Экстрадировали же экс-министра финансов Подмосковья.
Я же пишу Генеральному прокурору не просто так. Я предоставил прослушку чиновников областной власти в 2003 году: разговоры министра дорожного строительства о дележе денег. У нас преступная банда есть, которая украла, по моим подсчетам, из бюджета Челябинской области не менее 50 млрд руб., а вы про здоровье спрашиваете...
Дубровский на турнике.
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