Одному из ограбивших почту на 21 млн рублей в Челябинской области смягичили приговор

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:31:05+03:00

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В февраля 2019 года на почте Усть-Катава пропали два десятка миллионов рублей. Грабители проникли в отделение на выходных и обчистили все сейф-мешки. Причем, сигнализация не сработала, а замок на двери кассы остался невредим. Подозреваемых задержали лишь в конце марта. Оказалось, что почту ограбили для семьянина 30 и 32 лет.

Одному налетчику Збицкому дали шесть лет колонии строгого режима, а второму Орлову — четыре года колонии общего режима. Но их адвокаты подали апелляцию.

— Адвокаты заявили о нарушениях уголовно-процессуального закона и указали на несправедливость назначенного наказания. В среду, 22 января, их апелляцию рассмотрел Челябинский областной суд. Жалобы оставлены без удовлетворения. Однако Орлову снизили наказание на один месяц, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Новость об ограблении почты прогремела на всю Россию и породила волну фейков. Самый известный — почту ограбили два пенсионера, сбежавших с деньгами в Таиланд.

Но смешно было не всем. Один из сотрудников почты, где пропали деньги, оказался в депрессии и покончил с собой.

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ИСТОЧНИК KP.RU