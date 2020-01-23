Бывшая жена омбудсмена Шарпилова выиграла в суде больше часов общения с детьми

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:12:25+03:00

Видеться с ними она может теперь без контроля со стороны экс-супруга

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23 января в Челябинском областном суде слушалось дело Марии и Антона Шарпиловых по вопросу общения матери с двумя малолетними детьми: четырехгодовалым сыном и двухгодовалой дочкой. Мария была не согласна с порядком общения, которое определил ранее суд Курчатовского района — три часа в месяц в присутствии отца.

Более того, она считает, что дети должны жить с матерью и иметь возможность постоянно общаться с отцом. Челябинский областной суд вынес решение, которое адвокат Марии называет частичной победой. Она может видеть детей трижды в неделю по два часа в будни и семь часов в один из выходных. Присутствие отца на этих встречах не прописано в решении суда. Ранее ей разрешилось встречаться с детьми лишь в присутствии Антона каждое второе воскресенье месяца.

Мария Шарпилова перед залом суда.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дети живут в Чебаркуле у родителей Антона. Поэтому на общественном транспорте Марии придется добираться до места назначения. Сегодняшним вечером она уже собирается в к ним.

Адвокат Шарпиловой Галина Махонькова заявила, что они будут добиваться пересмотра решения суда о разделе детей в пользу ее подзащитной. Детей, по ее словам, должны оставить с Марией.

Юристы Шарпилова заявили, что последнюю неделю Мария не интересовалась тем, где находятся дети. Бывшая супруга в ответ может предоставить скриншоты пачки писем в приемную губернатора, звонки в полицию с просьбой выяснить, где ее дети. Ведь на ее звонки Антон не отвечает. Также защита отца напирала на то, что Мария не живет в Челябинской области и только последнее время вернулась на малую родину.

На это Мария парировала, что живет в Челябинске но ее работа связана с командировками в Москву. Но из родного города она переезжать не планирует.

Напомним, конфликт семьи Шарпиловых стал достоянием общественности, когда мать практически лишили возможности видеться с детьми после развода. Ее версию можно прочитать здесь. Сам Антон не ответил на официальные запросы КП-Челябинск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/755226" frameborder="0"></iframe> Мария Шарпилова о семейном конфликте.Андрей АБРАМОВ

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