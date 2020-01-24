Вспышка коронавируса: как вузы Челябинска будут встречать студентов из Китая

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:43:39+03:00

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Студенты из Китая, которые поедут учиться в Челябинск, будут проходить двойной медосмотр. Об этом рассказали в Челябинском госуниверситете.

— Контроль будет осуществляться следующим образом: сначала они проходят медосмотр и полную проверку у себя в университете — то есть это не какая-то частная клиника, откуда они могут принести липовую справку. Они высылают документы, что у них все в порядке. Потом они прилетают сюда, мы оформляем их и сразу ведем в студенческую поликлинику. Только потом они смогут приступить к занятиям. Уже есть соответствующее соглашение, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусенкова.

Она отмечает, что вуз работает с северным Китаем, а вспышка зафиксирована на юге. Кроме того, в ближайшее время гостей из Поднебесной не ожидается. Также как и наши учащиеся пока не собираются на стажировки.

— Студенты из Китая, которые у нас сейчас обучаются, в ближайшее время никуда не уезжают. Наши студенты тоже не планируют выезжать в Китай. Все предупреждены. Ехать или нет — их выбор, — добавила Анастасия Гусенкова.

В вузе также отметили, что программам обмена с другими странами, например, Японией, технология будет та же. Журналисты КП-Челябинск также сделали запросы в ЮУрГУ и педуниверситет, где учатся китайцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU