2020-01-25T16:32:34+03:00
Происшествия

Легковушка с ребенком врезалась в столб после ДТП на перекрестке в Челябинске

Авария произошла на пересечении Доватора и Шаумяна, где часто бьются машины
Валентина ВАГАНОВА
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По словам очевидцев, в ДТП никто серьезно не пострадал. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»По словам очевидцев, в ДТП никто серьезно не пострадал. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»
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Сегодня, 25 января, в Советском районе Челябинска столкнулись Hyundai ix35 и отечественная «пятнашка». После удара ВАЗ врезался в столб. На место приехала «скорая».

ДТП на пересечении Доватора и Шаумяна. В ВАЗ-2115 ехали водитель с ребенком. Они серьезно не пострадали, вроде бы ушибами отделались, – рассказал КП-Челябинск очевидец Сергей Северин.

По кадрам с места ДТП видно, что передняя часть «пятнадцатой» полностью разбита. В комментариях к посту жители возмущаются – на перекрестке Доватора и Шаумяна часто происходят ДТП, скольким еще нужно разбиться, чтобы приняли меры? Этот участок горожане уже прозвали «проклятым».

Авария произошла днем 25 января. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

Авария произошла днем 25 января. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

Шесть лет назад в этом месте Lexus насмерть сбил маму с трехлетним ребенком — водитель мчался наперегонки с приятелем. Трагедию тогда обсуждал весь город. В январе прошлого года внедорожник протаранил здесь цветочный киоск. Общественники считают, на этом участке нужно успокаивать трафик. Однако в ГИБДД не считают перекресток очагом аварийности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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