В Челябинске убирают фундамент защитных экранов на скандальном участке

27 Янв. 2020 2020-01-27T05:57:46+03:00

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Спустя три месяца на улице Комарова в Челябинске начали убирать фундамент, подготовленный для установки защитных экранов. Фотографиями работ поделились пользователи группы «Комарова Челябинск».

Впервые об приостановлении установки защитных экранов заговорили в октябре прошлого года после массового протеста жителей частных домов, которые не хотели жить «как в гетто» за защитными экранами. Тогда перспектива остаться за глухим забором вынудила горожан начать подписывать петицию против установки.

В то же время экраны продолжали устанавливать на других намеченных участках, некоторые из которых даже после установки вызывают скандалы. Так, забор по автодороге Меридиан украсили тем, чего так не хватает жителям Челябинска — деревьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU