Школы Челябинской области начали закрывать на карантин из-за ОРВИ и гриппа

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:53:48+03:00

В поликлиниках и больницах особые меры введены еще на прошлой неделе

Изменить размер текста: A A

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом привел к закрытию классов на карантин. На конец прошлой недели только в Челябинске перевели на домашний режим обучения 30 классов. А на этой неделе в области начали закрывать целые школы.

— В связи с высокой заболеваемостью решено ввести карантин в школе № 1 города Коркино. Все занятия отменены до конца месяца, до 31 января включительно. Однако школьники будут учиться дистанционно, — рассказали в пресс-службе администрации Коркинского района.

Еще пять школ Коркинского района закроют на карантин отдельные классы.

Напомним, с пятницы, 24 января, на Южном Урале объявлен карантин по ОРВИ и гриппу в поликлиниках и в больницах. Запрещены посещения больных, персонал обязан надевать маски. В детских домах, в интернатах Челябинской области под запретом проведение массовых мероприятий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Китайский коронавирус в Челябинске: три источника, откуда ждать беды

Разбираемся, что делается для того, чтобы не дать заразе распространиться (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU