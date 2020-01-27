2020-01-27T11:53:48+03:00
Общество

Школы Челябинской области начали закрывать на карантин из-за ОРВИ и гриппа

В поликлиниках и больницах особые меры введены еще на прошлой неделе
Лидия ПЕСКОВА
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Занятий нет, но учиться придется дистанционно.Занятий нет, но учиться придется дистанционно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом привел к закрытию классов на карантин. На конец прошлой недели только в Челябинске перевели на домашний режим обучения 30 классов. А на этой неделе в области начали закрывать целые школы.

— В связи с высокой заболеваемостью решено ввести карантин в школе № 1 города Коркино. Все занятия отменены до конца месяца, до 31 января включительно. Однако школьники будут учиться дистанционно, — рассказали в пресс-службе администрации Коркинского района.

Еще пять школ Коркинского района закроют на карантин отдельные классы.

Напомним, с пятницы, 24 января, на Южном Урале объявлен карантин по ОРВИ и гриппу в поликлиниках и в больницах. Запрещены посещения больных, персонал обязан надевать маски. В детских домах, в интернатах Челябинской области под запретом проведение массовых мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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