2020-01-27T15:54:26+03:00
Общество

«Верю — не верю»: в Челябинске выявлять подхвативших коронавирус будут путем опроса и анкетирования

В аэропорте усилили контроль прибывающих из-за границы
Лидия ПЕСКОВА
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Прилетевшие из-за границы проходят дополнительный досмотр.Прилетевшие из-за границы проходят дополнительный досмотр.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Специалисты Роспотребнадзора, которые работают в аэропортах Челябинска и Магнитогорска, усилили контроль за прибывающими пассажирами. Санитарные врачи ищут челябинцев, которые могли подхватить коронавирус.

— Контроль усилен за теми пассажирами, которые прилетают из-за границы. Контроль ведется путем опроса пассажиров, включая анкетирование, а также при помощи термометрии лиц с признаками ОРВИ, — рассказала заместитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

А в это время жительницу Челябинска, приехавшую из Китая, положили в больницу с подозрением на коронавирус. Дама пожаловалась на повышение температуры, головную боль и слабость.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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