«Верю — не верю»: в Челябинске выявлять подхвативших коронавирус будут путем опроса и анкетирования
Специалисты Роспотребнадзора, которые работают в аэропортах Челябинска и Магнитогорска, усилили контроль за прибывающими пассажирами. Санитарные врачи ищут челябинцев, которые могли подхватить коронавирус.
— Контроль усилен за теми пассажирами, которые прилетают из-за границы. Контроль ведется путем опроса пассажиров, включая анкетирование, а также при помощи термометрии лиц с признаками ОРВИ, — рассказала заместитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.
А в это время жительницу Челябинска, приехавшую из Китая, положили в больницу с подозрением на коронавирус. Дама пожаловалась на повышение температуры, головную боль и слабость.
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ИСТОЧНИК KP.RU