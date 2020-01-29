Земля, на которой строится скандальный гольф-клуб под Челябинском, неожиданно сменила собственника

29 Янв. 2020 2020-01-29T05:19:42+03:00

Челябинцы предполагают, что гольф-клуб откроется в этом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Год назад, после того, как стало известно о строительстве гольф-клуба на берегу Шершней, Росимущество взяло ситуацию на особый контроль. Но ровно через месяц ведомство передало землю на другой уровень.

Недавно мы писали о том, что начался сбор подписей против строительства спортивного объекта и направили запрос в Росимущество.

— Земельный участок был безвозмездно передан из федеральной собственности в муниципальную собственность Кременкульского сельского поселения Сосновского района на основании заявления главы поселения, — говорится в официальном письме Росимущества, поступившего КП-Челябинск.

Получить комментарий от администрации Кременкуля на момент публикации не удалось.

Гольф-клуб строят между Шершнями и поселком Западный.Фото: Андрей АБРАМОВ

Право собственности было зарегистрировано 17 сентября прошлого года. Этот факт стал неожиданностью и для общественников.

— Не может быть. В ноябре я получил письмо от министра экологии Челябинской области, где говорилось, что эта земля принадлежит Росимществу, — отмечает инициатор сбора подписей против строительства гольф-клуба, правозащитник Виктор Карлов.

От строительства гольф-клуба больше всех пострадают садоводы: им перекрыли проход к Шершням и грозятся обрезать трубу, по которой они качают воду для полива. Они не исключают, что передача земли на более низкий уровень может упростить процедуру смены назначения земли. Сейчас она предназначена для сельского хозяйства и строить спортивные объекты там нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU