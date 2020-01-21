Будущий гольф-клуб в Челябинске предложили перенести на свалку

Общественники намерены собрать подписи с просьбой проверить законность строительства гольф-клуба на берегу Шершней. Их передадут губернатору Алексею Текслеру и в прокуратуру РФ. Об этом КП-Челябинск сообщил правозащитник Виктор Карлов.

— Я не против гольф-клуба как такового. Но я за то, чтобы его расположить, например, на месте закрытой городской свалки. У Шершней строители нарушили ландшафт, поставили заборы, ограничив доступ к водохранилищу, — отмечает Виктор Карлов.

Несколько лет назад в пригороде Челябинска огородили забором солидный участок земли и десантировали бригады рабочих. Каждый местный знает, что строят гольф-клуб. Но сами рабочие никак не комментируют свои планы. Загвоздка в том, что строить здесь ничего нельзя. По документам эта земля предназначена для сельского хозяйства.

Гольф-клуб строят между Шершнями и поселком Западный.Фото: Андрей АБРАМОВ

— На что пойдет выручка с элитного гольф-клуба? Где будут отдыхать обычные люди? — возмущается Карлов.

Сбор подписей уже начался, но активизировать работу планируется в апреле, когда горожане начнут заезжать в сады.

ПОЛИВАТЬ ГРЯДКИ БУДЕТ НЕЧЕМ

Гольф-клуб будет построен вдоль СНТ «Заречный». В своем обращении к Алексею Текслеру садоводы пишут, что забор клуба отрезал сады от Шершней. Возле водохранилища находится насосная станция для поливной воды.

Кроме того, строителям помешала труба водовода.

—Они потребовали убрать трубопровод, которому более 40 лет. Как межевали земли по существующему трубопроводу, что он оказался на территории участка в частной собственности? Это какое-то самоуправство! Нас лишают возможности выращивать урожай, права купаться и рыбачить в озере. Пришли неизвестные люди, захотели построить гольф-клуб, а на нас плевать, — говорится в обращении за подписью председателя СНТ Андрея Маткина.

Садоводы получили от чиновников ответ, в котором говорится, что нарушений нет — расстояние между водой и забором 50 метров. А вот про трубу ни слова.

ПОСТРАДАЮТ ПЕНСИОНЕРЫ

«Заречный» — часть поселка Западный. Там есть старые участки на четыре сотки, нарезанные в 70-х, так и новые, застроенные коттеджами, стоимостью в несколько миллионов. Владельцы особняков давно пробурили скважины. А вот пенсионерам будет нечем придется туго.

— Было тихое экологически чистое место. Помимо того, что нас отгородили от Шершней, будет больше машин, а дорога и так узкая, не проедешь. Чем они будут обрабатывать газон — все это может пойти в водохранилище, — отмечает администратор СНТ «Заречный» Людмила Маткина.

По наблюдениям садоводов, строительство гольф-клуба близится к финалу.

— Они сделали газон, поливочную систему, провели воду из Вишневой горки, электричество. На территории появился искусственный водоем. Капитальных построек там нет, только бытовки для рабочих, — добавила Маткина.

На заднем плане — серая пленка. Ей выстилают холм, чтобы сформировать рельф.Фото: Андрей АБРАМОВ

ДОЛЖНЫ САЖАТЬ КАРТОШКУ, А ПРИШЛИ С КЛЮШКАМИ

Журналист КП-Челябинск направил обращение собственнику земли — в Росимущество. Еще в 2007 году ведомство сдало участок в аренду компании ООО «Юго-Запад Жилстрой» на 49 лет.

Официально участок можно использовать только для сельского хозяйства — раньше здесь работал институт картофелеводства. Только с трудом верится, что гольфисты будут выращивать картошку.

— Мы направили запрос в компанию с просьбой предоставить информацию о работах на этом участке. Нам ответили, что ведутся работы в целях коренного улучшения земель для использования по назначению, — комментировали ранее в Росимуществе.

ЧТО БУДЕТ НА ГОРОДСКОЙ СВАЛКЕ?

В конце прошлого года в Челябинске выбрали лучший проект преображения территории городской свалки после ее рекультивации. Это будет парк под названием «Точка Ч», который будет украшен ветряной мельницей. Впрочем, зная, как тяжело найти инвесторов для благоустройства, для вполне можно предложить сделать там гольф-клуб, считает Виктор Карлов.

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