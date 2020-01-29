В минздраве рассказали, от чего умерла школьница в Челябинске
Челябинская школьница, которую увезли в больницу прямо из школы, умерла от обостренного гриппа. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама» с ссылкой на минздрав региона.
Когда инфекция тяжело протекает у любого человека, особенно у ребенка, есть к такому неблагоприятному результату определенная предрасположенность. Нужно своевременно обращаться в больницу и начинать лечение. Иногда бывает такая ситуация, что начало болезни не тяжелое, а потом состояние ухудшается, — рассказала главный внештатный детский инфекционист министерства здравоохранения региона Рафия Бабик.
Медэксперт также опроверг опасения челябинцев о том, что девочка умерла от китайского короновируса. Сейчас в регионе нет подтвержденных случаев заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU