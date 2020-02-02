Быстрее Екатеринбурга: за сколько лет окупаются комнаты в Челябинске

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:14:14+03:00

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Если вы купите комнату в Челябинске и будете сдавать ее арендаторам, она окупится через восемь лет. К таким выводам пришли аналитики портала «Мир квартир». По их данным, средняя цену за комнату в южноуральской столице 517 тыс. рублей, а средняя арендная ставка составляет 5,7 тыс. рублей.

В Магнитогорске на это уйдет 10 лет, так как доходность комнаты составляет лишь 9,7%. В Кургане окупить комнату удастся за восемь лет (доходность 12,2%); в Тюмени и Екатеринбурге — за 10 лет (доходность 9,7% и 10,2% соответственно), в Уфе — за 11 лет (доходность 9,2%).

Между тем, на смену комнатам в Челябинске приходят крохотные квартиры на 17 «квадратов» стоимостью от 690 тыс. рублей. Мы разобрали плюсы и минусы таких апартаментов, а также узнали, как бывшие коммуналки маскируют под студии.

В Челябинске самые дешевые квартиры в стране? Хорошо это или плохо? 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU