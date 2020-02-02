2020-02-02T10:44:03+03:00
Общество

Карантин в Челябинске: закрыты еще две школы

Сколько школ отправили на вынужденные каникулы и как уберечь себя
Ирина Фадюшина
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Внеплановым каникулам рады только те, кто не болеетВнеплановым каникулам рады только те, кто не болеетФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинске закрыли на карантин школы №137 (с 31 января по 7 февраля) и №28 (с 31 января по 6 февраля). Ранее на внеплановые каникулы отправили учащихся школ №№ 4, 45, 94, 108, 115, а также более 380 классов.

Из-за карантина ученики школы № 104 получили больше времени на подготовку к пробному ОГЭ — его перенесли на неопределенный срок. А в школе №94 карантину предшествовала трагедия — 13-летнюю ученицу доставили в больницу с высокой температурой прямиком с занятий, но через несколько часов она умерла. В минздраве назвали причину болезни.

КОГДА ШКОЛЫ И САДИКИ ЗАКРЫВАЮТ НА КАРАНТИН?

Карантин в школе вводит директор. Обычно он распускает детей, когда болеет каждый пятый учащийся.

С детсадами сложнее: чтобы закрыть какую-то группу заведующая детсадом должна сначала опросить родителей, ведь больничный на этот период никому не дают, а малыша одного не оставишь.

Чаще всего карантин длится неделю – это минимальный срок, равный инкубационному периоду гриппа. Но в Челябинске были годы, когда школяры, сидели дома и по три недели.

Также на карантин могут закрыть отдельные классы. Для остальных отменяются массовые мероприятия и занятия на улице. Кроме того, они не должны переходить из кабинета в кабинет, а в помещении обязаны регулярно делать уборку.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«ОРВИ не повод для карантина»

Объявить карантин по всей области может лишь губернатор, а по городу — мэр. Иногда эту функцию выполняет специально созданные штаб по гриппу. Но чиновники в любом случае опираются на статистику Роспотребнадзора.

— Для введения карантина должны совпасть несколько факторов: превышение эпидпорога, растущая динамика выявления новых случаев обращения к докторам, а главное – лабораторное выявление вируса гриппа. Если вируса нет, и все болеют простыми ОРВИ, карантин не объявляется, — говорит заместитель начальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Софейкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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