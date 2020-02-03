«Я должен принять важное решение»: челябинский омбудсмен Антон Шарпилов уходит в бессрочный отпуск

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:58:01+03:00

Об этом чиновник написал на своей страничке в соцсетях

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В понедельник, 3 февраля, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов заявил, что уходит в отпуск без содержания.

— Ухожу в отпуск без содержания. Нужно уделить больше времени семье и здоровью. Нужно принимать серьезное решение. Дети и родители — самое главное в жизни, — написал Антон Шарпилов на своей странице во Вконтакте.

Антон Шарпилов был назначен на должность регионального омбудсмена 26 ноября 2019 года. И практически сразу же разразился скандал. Бывшая жена Шарпилова открыто рассказала о том, что региональный омбудсмен забрал детей и не дает ей видеться с сыном и дочкой.

Женщина пошла в суд и стала публично, с привлечением СМИ, отстаивать свои права. Это вызвало волну публикаций в СМИ. Кто-то встал на сторону экс-супруги, кто-то поддержал омбудсмена. В общем, в новостной повестке это событие заняло много места.

Находиться в отпуске без содержания омбудсмен может до четырех месяцев. В это время возложенные на омбудсмена задачи будет решать его аппарат.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Я вижу детей, провожу с ними время!»

Голос у бывшей жены Антона Шарпилова звенит:

— Я вижу детей, я провожу с ними время! Да, пока немного: два раза в неделю по два часа в будни и два раза в месяц по выходным, с 10.00 до 17.00, но нам никто не мешает. В прошлое воскресенье Антон разрешил нам задержаться в Челябинске. А потом я выяснила, что он собрал по соседям показания, что детей я не привезла в установленное решением суда время. Но я добьюсь того, чтобы сын и дочка жили со мной. Дойду до ЕСПЧ: я не лишена родительских прав, я — мама.

Нам с детьми хорошо: четырехгодовалый Ермолай чуть стесняется меня первые полчаса, а двухлетняя Пелагея всегда плачет, когда я ее возвращаю. Но на данный момент сердце мое спокойно: дети живы-здоровы.

Я два месяца писала во все инстанции, не выносила сор из избы в публичное пространство. Когда поняла, что сама не справлюсь, обратилась в СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU