В Челябинске превышено содержание вредных веществ в воздухе

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:20:57+03:00

Начало рабочей недели для челябинцев началось со смога Фото: Андрей АБРАМОВ

При этом, предприятия должны были снизить выбросы из-за режима НМУ

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3 февраля в Челябинске зафиксировали превышение уровня углеводородов в воздухе. Лаборатории регионального Роспотребнадзора обнаружили вредные вещества в пробах с Северо-Запада города.

Мониторинг проводили с момента объявления режима НМУ вечером 2 февраля на контрольном пункте пересечении Комсомольского проспекта и Молодогвардейцев.

— В отобранных пробах превышение гигиенических нормативов регистрировалось 3 февраля по содержанию предельных углеводородов на уровне 4,2ПДКмр (в 01:00) и 3,9ПДКм.р. (в 07:00), — рассказали в пресс-службе ведомства.

Челябинцы с утра 3 февраля жалуются на густой смог в городе. Министерство экологии объявило о введении режима НМУ в шести городах региона.

Ранее в Челябинской области запустили круглосуточный телефон, по которому можно жаловаться на грязный воздух. Также на сайте министерства экологии доступен сервис, где можно отслеживать выбросы от городских предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU